Afyonkarahisar’da kamu kurumlarında esnek çalışma sona erdi

Afyonkarahisar Valiliği’nden yapılan açıklamada normalleşme süreci kapsamında kentteki kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatlerinin normale döndüğü belirtildi.
Konu ile ilgili Afyonkarahisar Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada mesai saatlerinin normalleşme sürecine göre yeniden düzenlendiği kaydedilerek, “Cumhurbaşkanlığı genelgesi ile kamu kurum ve kuruluşu çalışanlarının esnek çalışma uygulaması kaldırılmıştır. 2 Mart tarihinden itibaren Afyonkarahisar ili mesai saatleri 08.3012.30 ile 13.3017.30 olarak uygulanacaktır” ifadelerine yer verildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.