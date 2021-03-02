Afyonkarahisar’da Mart kapıdan baktırdı Afyonlular kontrollü normalleşmeyi karla karşıladı

Afyonkarahisar’da Mart ayının ikinci gününü karla karşılayan vatandaşlar, daha önceki yıllarda da bu mevsimde kar yağdığını ve hazırlıklı olduklarını belirtti.

Afyonkarahisar Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün tahminleri sonucu kent merkezinde kar yağışı başladı. Dün güneşli bir havanın hakim olduğu kentte bugün hava sıcaklıkları düşerek öğle saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Normalleşme süreciyle birlikte caddede bulunan vatandaşlar kar yağışının ardından evlerinin ve iş yerlerinin yolunu tuttu. Afyonkarahisar’da iklim itibariyle kar yağışına ve soğuk havaya alışık olduğunu belirten vatandaşlar daha önceki yıllarda da Mart ayında kar yağdığını dile getirdi.

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