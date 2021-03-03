Pandemi döneminde çocuklara sinema sürprizi

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Afyonkarahisar’ın Şuhut Kadın Kültür Evi’nde çocukların pandemi döneminde sıkılmalarını önlemek amacıyla çocuklara yönelik sinema etkinliği düzenlendi.

Şuhut Kadın Kültür Evi’nde 1012 yaş aralığındaki çocukların pandemi döneminden etkilenmelerini önlemek amacıyla sinema etkinliği düzenlendi. Minik çocuklar düzenlenen sinema etkinliğinde adeta doyasıya stres attılar. Çocukların bir hayli sevinçli oldukları görülürken, sinema etkinliğinin tekrar düzenlenmesini istediler.

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