Şehidin ailesine ‘Şehadet Belgesi’ni Vali Çiçek verdi

Suriye’de geçtiğimiz ay şehit düşen Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Süleyman Demirel’in ailesini ziyaret eden Vali Gökmen Çiçek, aileye ‘Şehadet Belgesi’ni takdim etti.

Suriye’nin Elbab şehir merkezi Halep kavşağında el yapımı patlayıcının etkisiz hale getirildiği sırada, patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen Demirel’in Dazkırı İlçesi Aşağıyenice Köyü’nde yaşayan ailesini ziyaret eden Vali Gökmen Çiçek, aileye Şehadet Belgesi’ni takdim etti.

Baba Mehmet Demirel ve anne Meryem Demirel ile bir süre görüşen Vali Gökmen Çiçek, bir kez daha baş sağlığı ve sabır dileklerini iletti.

Şehitlerin bu toprakları bizlere vatan kılan kahramanlarımız diyen Vali Gökmen Çiçek “Devletimiz her daim şehitlerimizin kıymetli emanetlerinin yanındadır. Ülkemizin bölünmez bütünlüğü için can veren şehitlerimiz sayesinde bizler bu ülkede huzurla ve güvenle yaşıyoruz. Sizler bu vatan için, devletimiz için en kıymetli varlıklarınızı şehit verdiniz. Sizlerin hakkı elbette ödenemez. Bizlerde sizler için elimizden gelenin en iyisini yapmaya ve her zaman sizlerin yanında olmaya gayret ediyoruz. Sizler bizim baş tacımızsınız. Bir evladınız olarak her türlü sıkıntınızda her daim emrinizdeyim” dedi.

Vali Gökmen Çiçek’e ziyaretinde Dazkırı Kaymakamı Sercan Sakarya, Belediye Başkan Vekili Naciye İpek, İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel, İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Yümnü eşlik etti.

