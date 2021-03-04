Şuhut'ta 'idare şube başkanları' toplantısı

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Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde Kaymakam Erkan Kaçmaz öncülüğünde idare şube başkanları toplantısı yapıldı.

Şuhut Kadın Kültür Evi toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Kaymakam Kaçmaz ve idare şube başkanları katıldı. Toplantıda, pandemi sürecindeki denetimlerle ilgili değerlendirmelerde bulunuldu. Toplantı Şuhut ilçesinde yapılacak projeler ile ilgili fikir alışverişleri ile devam etti.

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