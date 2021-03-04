Afyonkarahisar'a şehit ateşi düştü Şehidin henüz 1,5 yıl önce evlendiği ve 3 aylık oğlunun olduğu öğrenildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Afyonkarahisar'a şehit ateşi düştü Şehidin henüz 1,5 yıl önce evlendiği ve 3 aylık oğlunun olduğu öğrenildi

İHA

Afyonkarahisar'a şehit ateşi düştü Şehidin henüz 1,5 yıl önce evlendiği ve 3 aylık oğlunun olduğu öğrenildi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde düşmesi sonucu şehit olan 11 askerden Astsubay Şükrü Karadirek’in Afyonkarahisar’daki baba evi yasa büründü. Şehit Karadirek’in yaklaşık bir buçuk yıl önce evlendiği ve 3 aylık bir oğlu olduğu öğrenildi
Bingöl'den, Bitlis'in Tatvan ilçesine gitmek üzere 13.35'te kalkan Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı AS 532 Cougar tipi askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 11 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı. Kazada şehit askerlerden Afyonkarahisarlı Şükrü Karadirek’in Uydukent semtindeki baba evine ateş düştü. Şehidin acı haberini asker ve sivillerden oluşan heyet, anne Şerife, baba İbrahim ve şehidin eşi Elif Karadirek’e verdi. Şehit haberinin gelmesinin ardından şehidin baba evine Türk bayrağı asıldı. Şehit evine ayrıca yaşanabilecek bir olumsuzluğa karşı 112 ambulansı da gönderildi.

Oğlunun 40'nın çıktığını sevinçle duyurdu
Şehit Karadirek’in eşi Elif Karadirek ile yaklaşık 1,5 yıl önce evlendiği ve yaklaşık 3 ay önce baba olduğu öğrenildi. Oğlunun 40’nın çıktığını ise şehit Karadirek’in sosyal medyadan büyük bir sevinçle paylaştığı gözlendi. Şehidin cenaze töreninin yer ve zamanının yarın belli olacağı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Devre mülk dolandırıcılığı soruşturmasında ikinci operasyon, 27 şüpheli daha gözaltında
YEREL HABERLER Devre mülk dolandırıcılığı soruşturmasında ikinci ...
2. Lig: Afyonspor: 2 - İnegölspor: 0
YEREL HABERLER 2. Lig: Afyonspor: 2 - İnegölspor: 0
Kaymakam Kaçmaz'tan esnafa korona denetimi
YEREL HABERLER Kaymakam Kaçmaz'tan esnafa korona denetimi
Kadın gazetecilerden Vali Çiçek’e ziyaret Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, “Kadın eli değen her yer güzelleşecek”
YEREL HABERLER Kadın gazetecilerden Vali Çiçek’e ...
Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek Hafta sonu hava güneşli olacak
YEREL HABERLER Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde ...
Darp edilen çiğ köfteci Yılmaz Koç konuştu: “Adalet yerini buldu” “İşimin başına döneceğim, sonra üniversiteler açıldığında ise okuluma devam edeceğim” "Bu süreçte yanımızda olan Valimiz Gökmen Çiçek, savcımız, emniyetimiz hepsine çok teşekkür ediyorum”
YEREL HABERLER Darp edilen çiğ köfteci Yılmaz Koç konuştu: “Adalet ...
Minik karateciler geleceğe umutla bakıyor Minik karetecilerin tek amacı milli sporcu olmak
YEREL HABERLER Minik karateciler geleceğe umutla bakıyor Minik ...
Şuhut'ta 'idare şube başkanları' toplantısı
YEREL HABERLER Şuhut'ta 'idare şube başkanları' toplantısı
Şehidin ailesine ‘Şehadet Belgesi’ni Vali Çiçek verdi
YEREL HABERLER Şehidin ailesine ‘Şehadet Belgesi’ni Vali Çiçek verdi
Lokanta ve restoranlar açıldı ama vatandaş tedirgin Esnaf normalleşme sürecinden memnun kaldı
YEREL HABERLER Lokanta ve restoranlar açıldı ama vatandaş ...
Afyonkarahisar’da polisin durdurduğu araçtan binlerce sentetik hap çıktı
YEREL HABERLER Afyonkarahisar’da polisin durdurduğu araçtan binlerce ...
Satışa hazır uyuşturucu ile yakalanan 5 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Satışa hazır uyuşturucu ile yakalanan 5 şüpheli ...
Buldan: “Olası afetlerde 201 acil toplanma alanı, 27’de çatır kent kurulma alanı var” AFAD’dan basın mensuplarına Afet Farkındalık Eğitimi’
YEREL HABERLER Buldan: “Olası afetlerde 201 acil toplanma alanı, ...
Kadınlara etkili iletişimin nasıl olması gerektiği anlatıldı
YEREL HABERLER Kadınlara etkili iletişimin nasıl olması gerektiği ...
Pandemi döneminde çocuklara sinema sürprizi
YEREL HABERLER Pandemi döneminde çocuklara sinema sürprizi
Kaza sesini duyarak evlerinden çıkan araç sahipleri büyük şok yaşadı Park halindeki 6 araca çarparak kaçtı 6 araca çarpan sürücü otomobilini bırakarak kaçtı
YEREL HABERLER Kaza sesini duyarak evlerinden çıkan araç sahipleri ...
Vali Çiçek: "Çalışmalarımızı en ufak ihmal vermeden sürdürüyoruz”
YEREL HABERLER Vali Çiçek: "Çalışmalarımızı en ufak ihmal vermeden ...
Çiğ köfteci saldırganı 2 kardeş tutuklandı Acılı çiğ köfte meselesinden çıkan olayla ilgili 2 kişi tutuklandı, 2 kişi serbest bırakıldı
YEREL HABERLER Çiğ köfteci saldırganı 2 kardeş tutuklandı Acılı çiğ ...
Afyonkarahisar’da Mart kapıdan baktırdı Afyonlular kontrollü normalleşmeyi karla karşıladı
YEREL HABERLER Afyonkarahisar’da Mart kapıdan baktırdı Afyonlular ...
Çiğ köfteci saldırganları adliyeye çıkartıldı Çiğ köfteciye saldıran 4 kişi gözaltında
YEREL HABERLER Çiğ köfteci saldırganları adliyeye çıkartıldı Çiğ ...
Afyonkarahisar’da 40 bin öğrenci yüz yüze eğitime başladı İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın: “Sınavlar 8 Mart’ta yüz yüze yapılmaya başlanacak”
YEREL HABERLER Afyonkarahisar’da 40 bin öğrenci yüz yüze eğitime ...
Afyonkarahisar’da kamu kurumlarında esnek çalışma sona erdi
YEREL HABERLER Afyonkarahisar’da kamu kurumlarında esnek çalışma ...
Benzin döküp ekmek teknesini böyle yaktı Belediyeden yardım talebi karşılık göremeyince motosikletini ve ekmek satmak için arkasına bağladığı sepetini yaktı Etrafa küfürler savuran, bıçakla kendisini öldürmekle tehdit eden şahsı polis güçlükle sakinleştirmek gözaltına aldı Afyonkarahisar Belediye binası önünde hareketli dakikalar
YEREL HABERLER Benzin döküp ekmek teknesini böyle yaktı Belediyeden ...
'Acılı çiğ köfte dayağı' olayının yaşandığı dükkana bu kez de kardeşi saldırdı Çiğ köfteci dükkanına saldırıp camını kıran Gurur Ş.’nin kardeşi gözaltına alındı
YEREL HABERLER 'Acılı çiğ köfte dayağı' olayının yaşandığı dükkana ...