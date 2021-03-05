Kahramana haklarını gözyaşları içinde helal ettiler Şehit Karadirek son kez baba ocağına getirildi

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Bitlis'in Tatvan ilçesinde askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 11 askerden Afyonkarahisarlı Astsubay Şükrü Karadirek baba ocağında alınan helalliğin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin ailesi ve yakınları gözyaşlarına eşliğinde haklarını helal etti.

Bingöl'den Bitlis'in Tatvan ilçesine gitmek üzere dün 13.35'te havalanan Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait AS 532 Cougar tipi askeri helikopterin düşmesi sonucu 11 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı. Şehit askerlerden Afyonkarahisarlı Astsubay Şükrü Karadirek’in naaşı Ankara’da gerçekleştirilen törenin ardından askeri uçakla memleketi Afyonkarahisar’a getirildi. Karadirek’in naaşını baba ocağında Baba İbrahim, anne Şerife, eşi Elif Karadirek ve binlerce vatandaş tarafından karşılandı.

Evinin önünde ayakta durmak güçlük çeken şehidin ailesi 112 Acil Servis ekipleri tarafından sakinleştirilemeye çalışıldı. Daha sonra ambulansın kapıları açıldı ve şehidin naaşı ailesine gösterildi. Ardından dua edilip helalliğin alınmasının ardından şehidin naaşı tören yapılmak üzere polis eskortu eşliğinde Paşa Camii’ye götürüldü. Şehidin anne, babası ve eşi ile yakınları kahramana haklarını gözyaşları içinde helal etti.

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