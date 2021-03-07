New York’taki ‘Stop Erdoğan’a Sandıklı’dan 'Love Erdoğan'lı cevap

New York’ta “Silenced Turkey” imzasıyla yayınlanan “Stop Erdoğan" ilanına Sandıklı Belediyesinden cevap geldi.

Sandıklı Belediyesi tarafından LED ekranlara ABD’nin New York eyaletinde reklam panosunda yer alan “Stop Erdoğan” ifadesine cevap olarak “Love Erdoğan” görselleri yansıtıldı. Belediye meydanında ekrana yansıtılan görsel sosyal medyada da paylaşım rekorları kırdı.

Yayınlanan ilan ile ilgili konuşan Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, “Türkiye’nin yükselişini kaldıramayanlar, hadlerini aşmakta sınır tanımıyor. Çeşitli hileler ile ülkemizin yükselişine dur demeye çalışanlar 15 Temmuz’da ağızlarının payını almışlardır. Bölgesinde önemli bir faktör olan ve Bölge üzerinde hesap yapanların hesabını bozan Türkiye’ye saldırılar devam ediyor. Son olarak Amerika’da Cumhurbaşkanımıza karşı başlatılan karalama kampanyası da bu kirli oyunların bir tezahürüdür. Ancak milletimiz her şeyin farkındadır. Yükselişini hızlı bir şekilde sürdüren ülkemizin liderine sahip çıkmaktadır. Milletimiz feraseti ve aklı selimiyle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğindeki bu kutlu yürüyüşe devam edecektir” dedi.

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