‘O’ sanayi sitesinin eğitimli çiçeği Okulda tahta ve tebeşirden arta kalan zamanda tulumunu giyip oto tamirciliği yapıyor Ojeli parmakları ile Tuğçe öğretmenin tamir edemeyeceği dizel motorlu araç yok Tamirci kadın öğretmenin tek şikâyeti ojelerinin bozulması

Afyonkarahisar’da hafta içi zihinsel engelli öğrencilerini hayata bağlamak için mücadele eden 25 yaşındaki kadın öğretmen, hafta sonları ise çocukluğundan bu yana en sevdiği hobisi olan oto tamirciliğini sürdürüyor. Ojeli parmakları ile görenlerin şaşkın bakışları altında tulumunu giyen Tuğçe öğretmen traktör, kamyonet ve otomobillerin altına girerek işçiliği ile 40 yıllık ustalara taş çıkarıyor.

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