Tonluk mermerleri erkekler değil ‘kadınlar’ işliyor Önemli bir güç ve efor gerektiren üretiminin çiçekleri, yaptıkları işler ile erkeklere taş çıkartıyor Çok sayıda kadının çalıştığı firma sahiplerinden Mustafa Açar; "Kadınlar yakında sektörde işimizi elimizden alacak"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tonluk mermerleri erkekler değil ‘kadınlar’ işliyor Önemli bir güç ve efor gerektiren üretiminin çiçekleri, yaptıkları işler ile erkeklere taş çıkartıyor Çok sayıda kadının çalıştığı firma sahiplerinden Mustafa Açar; "Kadınlar yakında sektörde işimizi elimizden alacak"

İHA

Tonluk mermerleri erkekler değil ‘kadınlar’ işliyor Önemli bir güç ve efor gerektiren üretiminin çiçekleri, yaptıkları işler ile erkeklere taş çıkartıyor Çok sayıda kadının çalıştığı firma sahiplerinden Mustafa Açar; "Kadınlar yakında sektörde işimizi elimizden alacak"

Türkiye’de mermer sektörünün öncü kentlerinden Afyonkarahisar’da, önemli bir güç ve efor gerektiren üretiminin neredeyse tüm aşamasında yer alan kadınlar erkeklere taş çıkartırcasına çalışıyorlar.
Mermer sektörünün önemli merkezlerinden İscehisar ilçesinde kadınlar yaptıkları işler ile erkekler ile yarışıyor. Tonluk mermerleri işleyerek adeta bir sanat eseri ortaya çıkarak kadınlar, yaptıkları mermer patlatma, eskitme, traverten, mozaik işleri ile güç ve efor isteyen neredeyse bütün işleri erkekler gibi yapıyorlar.
Üretimde çalışan Rabia Olgun, kadınların isteyince her işi başaracaklarına inandıklarını ifade ederek, “Bütün kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Biz mermerlere doğal görünüm veriyoruz. Bizim işimiz zor, ama zamanla alıştık artık. Kadınların isteyince her işi yapabileceklerine inanıyorum” dedi.

“Kadının yapamayacağı iş yok”
Sektörde uzun yıllardır çalışan kadınlardan Necla Arı ise, 2 yıldır mermer patlama adı verilen işte çalıştığını kaydetti. Kadınların hayatın her alanında olduğu gibi üretimin her aşamasında da olduğunu dile getiren Arı şunları söyledi:
“Burada mermer patlatma işlemi yapıyoruz. Televizyon ünitesi, dış kaplama da kullanılıyor. Mermer burada işleniyor, daha sonra satışa sunuluyor. Biz erkeklerin yaptığı işi gücümüzün yettiğince yapmaya çalışıyoruz. Kadının yapamayacağı iş yok, yeter ki yapmak istesinler. Bence çalışan kadın kendi ayaklarının üstünde olduğu için daha çok özgüvenli oluyor. Eşine destek oluyor, çocuklarının geleceğini düşündüğü için her işi yapabiliyor.”

“Bizim sektörde erkeklerin mesleğini kadınlar ellerinden alacak”
Çok sayıda kadının çalıştığı firma sahiplerinden Mustafa Açar, kadınların yaptıkları işlerin kalitesinin çok iyi olduğunu ifade etti. ‘Kadınlar yakında sektörde işimizi elimizden alacak’ diyerek olaya esprili bir dille yaklaşan Açar, “Bizim firmamızda yarı yarıya kadın çalışanımız bulunuyor. Kadınlar biliyorsunuz Türkiye’de de Afyon’umuzda da artık her ortamda her çalışma sahasında yer alıyorlar. Başarı kadınlarla geliyor bunu söyleyebiliriz. Çünkü bizim mermer sektörü doğal olduğu için seleksiyon bizi de çok önemli. Kadınların hassaslığı biliyorsunuz kadınların gözleri de seçim konusunda daha hassaslardır. O yüzden mermer sektöründe kadınlar daha başarılıdır. Tonluk mermerleri artık adamlar değil kadınlar işliyor. Bizim sektörde erkeklerin mesleğini kadınlar ellerinden alacak” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi görüntüleme merkezi yenilendi Hayırseverlerin desteği ile Devlet Hastanesi yeni görüntüleme merkezine kavuştu
YEREL HABERLER Afyonkarahisar Devlet Hastanesi görüntüleme merkezi ...
‘O’ sanayi sitesinin eğitimli çiçeği Okulda tahta ve tebeşirden arta kalan zamanda tulumunu giyip oto tamirciliği yapıyor Ojeli parmakları ile Tuğçe öğretmenin tamir edemeyeceği dizel motorlu araç yok Tamirci kadın öğretmenin tek şikâyeti ojelerinin bozulması
YEREL HABERLER ‘O’ sanayi sitesinin eğitimli çiçeği Okulda tahta ve ...
Belediye GES için yaşları 10-50 arasında değişen 100’e yakın çam ağacını kesti Cami bahçesindeki yeşil ağaçlar bile kesildi Orman işletme izinsiz ağaç kesimine önce ‘dur’ dedi daha sonra izin verdi
YEREL HABERLER Belediye GES için yaşları 10-50 arasında değişen ...
Traktörüyle kaza yaptı, yoldan geçen sağlık görevlileri hayatını kurtardı
YEREL HABERLER Traktörüyle kaza yaptı, yoldan geçen sağlık ...
Basketbol Süper Ligi: HDI Sigorta Afyon Belediyespor: 103 - Anadolu Efes: 85
YEREL HABERLER Basketbol Süper Ligi: HDI Sigorta Afyon Belediyespor: ...
New York’taki ‘Stop Erdoğan’a Sandıklı’dan 'Love Erdoğan'lı cevap
YEREL HABERLER New York’taki ‘Stop Erdoğan’a Sandıklı’dan 'Love ...
Bu da askıda 'patates-soğan' kampanyası Sandıklı’da bir esnaf, ihtiyaç sahipleri için askıda 'patates-soğan' kampanyası başlattı
YEREL HABERLER Bu da askıda 'patates-soğan' kampanyası Sandıklı’da ...
8 Mart Kadınlar Günü için Sandıklı’da fidan dikimi
YEREL HABERLER 8 Mart Kadınlar Günü için Sandıklı’da fidan dikimi
Kayalıklarda mahsur kalan keçiyi AFAD ekipleri kurtardı
YEREL HABERLER Kayalıklarda mahsur kalan keçiyi AFAD ekipleri ...
Afyonkarahisar’da korona virüs vaka sayısı geçen haftaya göre arttı Kentte korona virüs vaka sayısı yaklaşık 350’ye çıktı
YEREL HABERLER Afyonkarahisar’da korona virüs vaka sayısı geçen ...
Sokak ortasında vurulan köpek otopsiye gönderildi
YEREL HABERLER Sokak ortasında vurulan köpek otopsiye gönderildi
Hava ambulansı parmakları kangren olan yaşlı adam için havalandı
YEREL HABERLER Hava ambulansı parmakları kangren olan yaşlı adam ...
Afyonkarahisarlılar kısıtlamanın hafifletilmesi ile kendilerini sokağa attı Normalleşme sürecini olumlu bulan vatandaşlar geleceğe dair yine de tedirgin
YEREL HABERLER Afyonkarahisarlılar kısıtlamanın hafifletilmesi ile ...
Sandıklı'da 'Dinamik Denetim Süreci' denetimleri
YEREL HABERLER Sandıklı'da 'Dinamik Denetim Süreci' denetimleri
Termal devre mülk operasyonunda: 13 tutuklama "Devre mülklerinizi Arap turistlere satacağız" deyip milyonlarca vurgun yaptılar
YEREL HABERLER Termal devre mülk operasyonunda: 13 tutuklama "Devre ...