Jandarma havadan trafik denetimi yaptı Kurallara uymayan 14 sürücüye 4 bin 105 lira ceza kesildi

Afyonkarahisar’da jandarma ekipleri tarafından havadan trafik denetimi yapıldı. Denetimlerde kurallara uymayan 14 sürücüye 4 bin 105 lira cezai işlem uygulandı
Denetim, AfyonkarahisarKonya ve Çay Dinar il kara yolunda 5 noktada yapıldı. Belirlenen kontrol noktalarında durdurulan araçlar, jandarma arama köpeği yardımıyla arandı. Havadan yapılan denetimde kural ihlali yapan sürücüler tek tek tespit edilirken, hava denetimine İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel, Trafik Şube Müdürü Başçavuş Ali Gören, Dinar ilçe Jandarma Necip Kaçar katıldı.
Denetimler sonucunda kural ihlali yaptığı tespit edilen 14 sürücüye 4 bin 105 lira cezai işlem uygulandı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
-
Soru Bankası
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.