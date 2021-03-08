Jandarma havadan trafik denetimi yaptı Kurallara uymayan 14 sürücüye 4 bin 105 lira ceza kesildi

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Afyonkarahisar’da jandarma ekipleri tarafından havadan trafik denetimi yapıldı. Denetimlerde kurallara uymayan 14 sürücüye 4 bin 105 lira cezai işlem uygulandı

Denetim, AfyonkarahisarKonya ve Çay Dinar il kara yolunda 5 noktada yapıldı. Belirlenen kontrol noktalarında durdurulan araçlar, jandarma arama köpeği yardımıyla arandı. Havadan yapılan denetimde kural ihlali yapan sürücüler tek tek tespit edilirken, hava denetimine İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel, Trafik Şube Müdürü Başçavuş Ali Gören, Dinar ilçe Jandarma Necip Kaçar katıldı.

Denetimler sonucunda kural ihlali yaptığı tespit edilen 14 sürücüye 4 bin 105 lira cezai işlem uygulandı.

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