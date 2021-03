Kadınlar fidanları toprakla buluşturdu

Afyonkarahisar Orman İşletme Müdürlüğü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle fidan dikimi gerçekleştirdi.

Fidan dikim törenine Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Mehmet Keklik, Gecek Termal Yönetim Kurulu Başkanı Ali İhsan Çiloğlu, Afyonkarahisar Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Yümlü, Afyonkarahisar Orman İşletme Müdürü Mustafa Gökan Us ve çok sayıda kamu kurumlarında çalışan bayan personel katıldı.



“Kadınlar her alanda destekçimiz”

Fidan dikim töreninde konuşan Vali Yardımcısı Mehmet Keklik, hayatın her alanında kadınların en büyük destekçileri olduğunu söyleyerek, “Dünya üzerindeki tüm kadınlarımız iyiliğin, fedakarlığın, şefkatin ve anneliğin simgesidirler. Hayatımızın her alanında bize en büyük destekçilerimiz kadınlardır. Gizemli şehir Afyonkarahisar’da kadınlar günümüzü dolu dolu kutluyoruz. Kadınlarımıza yönelik kurulan kadın kültür evleri projemiz tüm Türkiye’de ses getirdi. Tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum” dedi.

