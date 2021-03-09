200 TL yüzünden 16 yaşındaki gence 5 saat süren işkence Sopa ve demir çubuklarla saatlerce dövdüler İç çamaşırlarına kadar soydukları genci darp eden şahıslar aranıyor Elini yüzünü yıkamak için izin istedi, fırsatını bulup kaçarak canını zor kurtardı Alacağını istemek için gittiği iş yerinde işkence gören Şükrü Can K.; "Beni sopayla darp ettiler, dinlene dinlene dövdüler"

Afyonkarahisar’da çırak olarak çalıştığı balıkçı dükkânında 200 TL’lik yevmiye meselesi yüzünden patronları ile tartışan 16 yaşındaki genç, kapatıldığı dükkanda 5 saat boyunca işkence gördü. Sopa ve demir çubuklarla giysilerini soyduktan sonra feci şekilde darp edilen gencin vücudundaki yara izleri, Nazi kamplarındaki işkenceleri aratmadı.

Korkunç olay, Güvenevler mahallesindeki kapalı pazar yerinde meydana geldi. İddiaya göre, Şükrü Can K., (16) yevmiyeci olarak çalıştığı balıkçı dükkanın sahipleri Akif A., Ali S., ile telefonda konuşarak 200 TL’lik alacağını almak için anlaştığı şahısların dükkanına gitti. Ancak burada taraflar arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma yaşanınca iş yeri sahipleri Şükrü Can K.’yı iş yerine kapatarak sopa ve demir çubuklar ile dövmeye başladılar. Şahıslar ardından gencin sadece iç çamaşırları kalacak şekilde kıyafetlerini de soyarak dövmeye devam ettiler. Genci yaklaşık 5 saat boyunca döven şahıslar Şükrü Can K.’ya işkence yaşattılar. Genç 5 saatin sonunda ise şahıslara yalvararak elini yüzünü yıkamak için tuvalete gitme bahanesi ile izin alınca bir fırsatını bularak dışarı kaçtı. Yoldan geçenlerden yardım isteyerek bir sitenin güvenlik görevlisine sığınan Şükrü Can K., ardından güvenlik görevlisinin haber vermesi ile olay yerine çağrılan 112 Acil servis ambulansı ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Şahıslar aranıyor

Gencin burada yapılan tetkiklerinde kafasında kırıklar, kolunda çatlak, sırtı başta olmak üzere vücudunun çeşitli yerlerinde sopa, demir çocuk ve yumruklara bağlı darp izleri olduğu belirlendi. Genç bir gün müşahede altında tutulduktan sonra taburcu edildi.

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