AKUT’tan Deprem Haftası farkındalık standı

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Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Afyonkarahisar ekibi Deprem Haftası etkinlikle kapsamında açtığı stant ile farkındalık oluşturdu.

AKUT Afyonkarahisar ekibi Deprem Haftası farkındalık faaliyetleri kapsamında kentteki bir alışveriş merkezi önünde stant açarak deprem ve sonrasında yapılması gerekenleri vatandaşlara anlattı. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Birlik Müdürü Mustafa Eser’de stanttı ziyaret etti. Etkinlikte vatandaşlara bilgilendirici broşürlerde dağıtıldı.

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