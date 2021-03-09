Yaya yolu beton bariyerle kapatılınca ortaya komik görüntü çıktı

Afyonkarahisar’da refüjdeki yaya yolunun sürücüler tarafından kullandığı gerekçesi ile beton bariyerlere kapatılması ilginç bir o kadar komik görüntüler oluşturdu. Belediyenin yaya yolunun ortasına koyduğu bariyerden dolayı vatandaşlar bariyerin çevresinden dolaşarak yolun karşısına geçiyor.

İlginç olay, Güvenevler mahallesi Asiye Sultan bulvarı üzerinde meydana geldi. Bulvar ortasındaki refüje yapılan yaya yolunda araçların dönüş yaptığı ihbarı üzerine Afyonkarahisar Belediyesi’ne bağlı ekipler ilginç bir uygulama yaparak araçların geçişlerini engellemek için yolun ortasına büyük beton bariyer koydu. Yolun giriş ve çıkışlarını küçük dubalarla kapatmak yerine belediye tuhaf bir uygulama yapınca ortaya ilginç görüntüler ortaya çıktı. Bariyerin yaya yolunun neredeyse 3’te 2'sini kapatınca yolu kullanmak isteyen vatandaşlar ise bariyerin ya çevresinden dolanarak ya da üstünden atlayarak karşıya geçmeye başladı. Bariyerin üstüne yazılan ‘Kadir Esman Karayolları’ yazısı ise bir başka gülümseten olay oldu.

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