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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şuhut'ta Miraç Kandili huşu içinde idrak edildi

İHA

Şuhut'ta Miraç Kandili huşu içinde idrak edildi

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde Miraç Kandili nedeniyle ilçe genelindeki camilere akın eden vatandaşlar pandemi kurallarına uyarak namazlarını kılıp dualarını etti.

Miraç Kandili'ni idrak etmek isteyen vatandaşlar ilçeye bağlı Büyük Cami'ye akın etti. Peygamber Efendimiz Hz Muhammed'in (SAV) Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olan Miraç Kandili dolayısıyla camileri dolduran vatandaşlar ellerini semaya kaldırdı. İlçe Vaizi Regaip Dinç, Miraç Kandili'nin önemine değinerek cami cemaatine nasıl eda edileceği konusunda bilgiler aktardı. Tüm camilerde düzenlenen kandil programlarında Kur'anı Kerim tilaveti ve ilahiler okundu. Vatandaşlar da edilen dualara icabet etti.

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