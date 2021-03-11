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16 yaşındaki genci darp eden 2 şüpheliden 1’i tutuklandı

İHA

16 yaşındaki genci darp eden 2 şüpheliden 1’i tutuklandı

Afyonkarahisar’da çırak olarak çalıştığı balıkçı dükkanında 200 TL’lik yevmiye meselesi yüzünden patronlarıyla tartışan 16 yaşındaki genci feci şekilde darp eden iki şüpheli şahsın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Akif A. tutuklanırken, A.S. ise serbest bırakıldı.
Olay Güvenevler Mahallesi'ndeki kapalı pazar yerinde meydana geldi. İddiaya göre, Ş.C.K., (16) yevmiyeci olarak çalıştığı balıkçı dükkanın sahipleri Akif A., A. S. ile telefonda konuşarak 200 TL’lik alacağını almak için anlaştığı şahısların dükkanına gitti. Ancak burada taraflar arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma yaşanınca iş yeri sahipleri Ş.C.K.’yı iş yerine kapatarak sopa ile dövmeye başladı. Genç 5 saatin sonunda ise şahıslara yalvararak elini yüzünü yıkamak için tuvalete gitme bahanesi ile izin alınca bir fırsatını bularak dışarı kaçtı. Yoldan geçenlerden yardım isteyen genç daha sonra olay yerine çağrılan 112 Acil servis ambulansı ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri şüphelileri yaptıkları çalışmanın ardından kent merkezinde düzenledikleri operasyonla yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Akif A. tutuklanırken, A.S. ise serbest bırakıldı.

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