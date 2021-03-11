Afyonkarahisar’da normalleşme süreci denetimi

Afyonkarahisar’da korona virüs pandemisinde geçilen normalleşme süreci kapsamında cadde ve sokaklarda esnaflar ile birlikte vatandaşlara yönelik maske, mesafe ve hijyen denetimi yapıldı.

İl Salgın Denetim ekipleri tarafından geçtiğimiz hafta başlayan normalleşme adımları ile birlikte "Dinamik Denetim Modeli" süreci kapsamında cadde, sokaklar ve meydanlarda maske ve mesafe denetimi gerçekleştirildi. İl Salgın Denetim ekibinde görevli çok sayıda personelin katıldığı denetimde esnaf ve vatandaşlara korona tedbirleri hatırlatılıp, uyulması hususunda uyarılar yapıldı.

Sokaklarda vatandaşların büyük çoğunluğunun ise özellikle maske ve sosyal mesafeye uydukları gözlendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.