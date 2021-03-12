Şuhut’ta İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü töreni

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şuhut’ta İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü töreni

İHA

Şuhut’ta İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü töreni

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Şuhut Anadolu İmam Hatip Lise’si tarafından düzenlenen proğrama; Şuhut Kaymakamı Erkan Kaçmaz, İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Dağaslan, Şuhut İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hasan Yassıkaya, Şuhut İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Eroğlu, protokol üyeleri, eğitim camiası ve çok sayıda öğrenci katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Şuhut Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından şiir ve gösteriler sahne aldı. Programa katılan protokol üyeleri ve vatandaşlar şiir dinletileri esnasında zaman zaman duygu dolu anlar yaşadı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Köylülerin çektiği İstiklal Marşı videosu büyük beğeni topladı
YEREL HABERLER Köylülerin çektiği İstiklal Marşı videosu büyük ...
15 Yaşındaki Gülsüm 20 gündür kayıp Gözü yaşlı baba günlerdir kayıp kızından haber alamıyor Kızının kaçmasından kardeşini sorumlu tutan baba Bünyamin Yumuk; "Halası kızımın beynini yıkamış, böyle yapınca kızım evden gitti”
YEREL HABERLER 15 Yaşındaki Gülsüm 20 gündür kayıp Gözü yaşlı baba ...
Afyonkarahisar’da İstiklal Marşı’nın kabulünün 100’üncü yıldönümü
YEREL HABERLER Afyonkarahisar’da İstiklal Marşı’nın kabulünün ...
Gönüllere 'ayakkabı' ile dokundular Belediye çalışanları hastaların evlerine ayakkabılarını çıkarmadan galoş giyerek girdiler
YEREL HABERLER Gönüllere 'ayakkabı' ile dokundular Belediye ...
Baskına gelen polise bıçak ve balta ile direndi Kısa süreli arbede sonrası etkisiz hale getirilen şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Baskına gelen polise bıçak ve balta ile direndi Kısa ...
Şuhutlu sporcular atletizmde dereceye girdi
YEREL HABERLER Şuhutlu sporcular atletizmde dereceye girdi
Emirdağlı Zehra Sayın, Belçika’nın 2021 yılında ‘en ilham verici iş kadını’ seçildi
YEREL HABERLER Emirdağlı Zehra Sayın, Belçika’nın 2021 yılında ‘en ...
Doğumla ilgili sağlık çalışanlarına anne sütü ve emzirme eğitimi
YEREL HABERLER Doğumla ilgili sağlık çalışanlarına anne sütü ve ...
Vatandaşa kar sürprizi Afyonkarahisar’da kar yağışı kısa süreliğine de olsa etkili oldu Afyonlular baharı beklerken kar yağışıyla karşılaştı
YEREL HABERLER Vatandaşa kar sürprizi Afyonkarahisar’da kar yağışı ...
Afyonkarahisar’da normalleşme süreci denetimi
YEREL HABERLER Afyonkarahisar’da normalleşme süreci denetimi
Ukraynalı turistler Afyonkarahisar’ı çok sevdi Ukraynalılar termale ve Afyon yemeklerine hayran kaldı
YEREL HABERLER Ukraynalı turistler Afyonkarahisar’ı çok ...
Bu ilçedeki OSB’de yatırım için yer kalmadı, Başkan Çöl yeni OSB istiyor Fabrika açılacağını duyan vatandaş iş için belediyenin kapısını çaldı Sandıklı ilçesinde açılacak iki büyük fabrika bölge halkına büyük oranda istihdam sağlayacak
YEREL HABERLER Bu ilçedeki OSB’de yatırım için yer kalmadı, Başkan ...
Acil Servisi görevlisi sağlık personeline teşekkür belgesi
YEREL HABERLER Acil Servisi görevlisi sağlık personeline teşekkür ...
Afyonkarahisar’da ‘Gerçekliğin Doğru Algılanması’ projesi gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Afyonkarahisar’da ‘Gerçekliğin Doğru Algılanması’ ...
16 yaşındaki genci darp eden 2 şüpheliden 1’i tutuklandı
YEREL HABERLER 16 yaşındaki genci darp eden 2 şüpheliden 1’i ...
Şuhut'ta Miraç Kandili huşu içinde idrak edildi
YEREL HABERLER Şuhut'ta Miraç Kandili huşu içinde idrak edildi
Avrupa’nın özel ödülü Afyonkarahisar’a
YEREL HABERLER Avrupa’nın özel ödülü Afyonkarahisar’a
OSB’lerin genel durumu değerlendirildi
YEREL HABERLER OSB’lerin genel durumu değerlendirildi
Afyonkarahisar'da pazarın zam şampiyonu 'biber' oldu
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'da pazarın zam şampiyonu 'biber' oldu
Kadınların yetiştirdiği istiridye mantarları ilk meyvelerini verdi Kadınlar gücünü birleştirip istiridye mantarı üretti İlçedeki bayanların ürettiği mantarların satışı yapıldı
YEREL HABERLER Kadınların yetiştirdiği istiridye mantarları ilk ...
Sandıklı'da tek katlı ahşap ev kül oldu
YEREL HABERLER Sandıklı'da tek katlı ahşap ev kül oldu