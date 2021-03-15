Afyonkarahisar’da KADES uygulaması kullanımı arttı Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı toplantısı yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Afyonkarahisar’da KADES uygulaması kullanımı arttı Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı toplantısı yapıldı

İHA

Afyonkarahisar’da KADES uygulaması kullanımı arttı Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı toplantısı yapıldı

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü verilerine göre Kadın Destek Uygulaması (KADES) kullanımının il genelinde arttığı belirtilirken, bu konuda kentte yürütülen farkındalık çalışmalarının ise artarak devam edeceği kaydedildi.
Kadına ve çocuğa yönelik istismar ve şiddetle mücadelede Afyonkarahisar ve ilçelerin mevcut durumunu gözden geçirerek, koordinasyonun etkinliğinin değerlendirilmesi ve üzücü durumlara mahal vermemek amacıyla Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı toplantısı yapıldı.
Vali Gökmen Çiçek başkanlığında yapılan toplantıya, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, Vali Yardımcısı Mehmet Keklik, kaymakamlar, daire müdürleri ve diğer ilgililer katıldı.
Toplantıda 2019 ve 2020 yılı verileri değerlendirildi
Aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele alanında çalışan tüm kurumların 2019 ve 2020 yılı verilerinin değerlendirildiği toplantıda, mevcut duruma ilişkin analizler yapıldı. İl ve ilçelerde aile içi şiddet, kadına yönelik şiddet, çocuğa yönelik istismar ve şiddet, evlenme ve boşanma oranlarının başvuru sayıları, alınan tedbirlerin niteliği, uygulamanın daha iyiye götürülmesi için planlanması gereken tedbirler ele alındı. Farkındalık oluşturmak adına yapılan çalışmaların meyvelerini verdiğini dile getiren Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Yümnü, İl Emniyet Müdürlüğü verilerine göre KADES kullanımının il genelinde arttığını vurgulayarak, bu konuda yürütülen farkındalık çalışmalarının artarak devam edeceğini söyledi.

“KADES’i anlatacağız”
Vali Çiçek ise ülke gündeminde önemli ve büyük yer tutan kadına şiddet ve kötü muameleye yönelik farkındalık oluşturmak ve İl genelinde Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı’nın uygulamasında etkin ve verimli koordinasyonun sağlanması amacıyla toplandıklarını ifade ederek kadına yönelik şiddetle mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini belirtti. Toplantıda kadına şiddetle mücadelede sıfır tolerans ilkesiyle hareket ettiklerini ifade eden Vali Çiçek, “Kadına yönelik şiddet ülke olarak aşmaya çalıştığımız en zor konulardan birisi. Bu konuda daha duyarlı ve hassas davranmalıyız. Bizlere gelen en ufak bir ihbarı bile titizlikle araştırmalı, her konunun üzerine dikkatle ve önemle gitmeliyiz. Kadına yönelik şiddet konusunda, Bakanlığımızın projesi olan ve son dönemde kadınlar arasında yaygın olarak kullanılarak ciddi bir farkındalık oluşturan KADES uygulamasının tüm ilçelerimizde Kadın Kültür Evleri’nde kadınlara tanıtılıp, uygulamaya geçirilmesi konusunda da hep birlikte işbirliği yapacağız” dedi.

“Türkiye’de kadına yönelik en fazla sosyal projeler yapan kentiz”
Sorunların çözümü için topyekûn mücadele edeceklerini belirten Vali Çiçek açıklamalarını şöyle sürdürdü:
“Kadına yönelik şiddetin önüne geçmek için sorunun derinliklerine inmeliyiz. Konu hakkında sağlıklı bilgi için yol gösterecek bilimsel çalışmalara ağırlık vermeliyiz. Bu veriler ışığında da şiddete karşı neler yapabiliriz bunları konuşmalıyız. Türkiye'de kadına yönelik en fazla sosyal projeler yapan İl olarak, kadına şiddetin önüne geçmek için elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Kadının toplumda hak ettiği saygın konuma gelmesi, kadınlarımızın güvenle, huzurla, korkmadan bir yaşam sürmeleri için çalışacağız.”
Toplantı karşılıklı görüş alışverişi ve temennilerin ardından sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Dolmuşlara HES kodu zorunluluğu getirildi
YEREL HABERLER Dolmuşlara HES kodu zorunluluğu getirildi
Öğrencilerin ısınma sorunu doğalgazla çözüldü
YEREL HABERLER Öğrencilerin ısınma sorunu doğalgazla çözüldü
Tatilleri iskele çökmesi sonucu faciaya dönen mağdurlar 3 yıldır adalet arıyor Gittikleri tatilde çöken iskelede iki arkadaş bacaklarını kaybetti 1998 yılında çürük raporu verilen iskele kullanılmaya devam edince 2018 yılında adeta faciaya davetiye çıkardı
YEREL HABERLER Tatilleri iskele çökmesi sonucu faciaya dönen ...
Sandıklı'da Merkez Camisi’nin temeli atıldı
YEREL HABERLER Sandıklı'da Merkez Camisi’nin temeli atıldı
TFF 2. Lig: Afyonspor: 2 - Ergene Velimeşespor: 1
YEREL HABERLER TFF 2. Lig: Afyonspor: 2 - Ergene Velimeşespor: 1
Normalleşme süreci hafta sonu pazarların açılması vatandaş ve esnafı memnun etti Esnaf ve vatandaşlar kurallara uyularak normalleşmenin devam etmesini istiyor
YEREL HABERLER Normalleşme süreci hafta sonu pazarların açılması ...
Normalleşme süreci ile Karahisar Kalesi’ne ziyaretçi akını başladı 701 basamak çıkan ziyaretçiler, 226 metre yüksekten kentin seyrine doyumsuz manzarasını izlediler
YEREL HABERLER Normalleşme süreci ile Karahisar Kalesi’ne ziyaretçi ...
Çalıştığı hastaneye yaralı olarak kaldırılan genç hemşire hayatını kaybetti Mesai arkadaşlarının çabası genç hemşireyi hayatta tutmaya yetmedi
YEREL HABERLER Çalıştığı hastaneye yaralı olarak kaldırılan genç ...
Yürekleri ısıtan haber Dinar’dan geldi 80 yaşından sonra sıcak yuvasına kavuştu Dinar Kaymakamlığı’ndan alkışlanacak davranış
YEREL HABERLER Yürekleri ısıtan haber Dinar’dan geldi 80 yaşından ...
Kargo yüklü tır ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Kargo yüklü tır ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı