Cipleri taşıyan tır yoldan çıktı, sıfır araçlar tarlaya savruldu Sıfır kilometre cipler hiç kullanılmadan perte çıktı

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde sıfır kilometre cipleri taşıyan tırın devrilmesi sonucu 7 cip hiç kullanılmadan perte çıktı. Devrilen tırdaki cipler kazanın etkisiyle oyuncak araba gibi tarlaya savruldu.
Kaza, Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesi Kemerkaya köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; E.K. idaresindeki 41 UZ 571 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Kaza sonrası tırda bulunan sıfır kilometre Nissan marka cipler oyuncak araba gibi tarlaya savrulurken 7 otomobil daha hiç kullanılmadan perte çıktı. Ayrıca devrilen araçlardan birinin üzerinde plaka olması dikkat çekti.
Kazada ölen ya da yaralanan olmazken jandarma ekipleri inceleme başlattı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.