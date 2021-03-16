Afyonkarahisar’da liselere giriş sınavı hazırlık süreçleri değerlendirme toplantısı

Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından sınavla öğrenci alan liselere giriş sınavı hazırlık süreçleri değerlendirme toplantısı yapıldı.

Toplantıda okul müdürleriyle bir önceki yılın genel değerlendirmesi istişare edildi. 2021 yılı için okulların yaptıkları hazırlıklar ve salgın sürecinin öğrencilere etkileri ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi alışverişi yapıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, sınavlara hazırlık sürecinin kendileri için çok önemli olduğunu söyledi. Müdür Yalçın “Sınav hazırlık sürecinde İl Ölçme Değerlendirme Merkezi tarafında yapılan çalışmalar bizler için çok önemli, bu konuda bizlere destek veren öğretmenlere ve idarecilerine teşekkür ediyorum." dedi.

Toplantı, fikir alışverişinde bulunulmasıyla son buldu.

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