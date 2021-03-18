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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Afyonkarahisar’da yoğun kar yağışının ardından güneş açtı

İHA

Afyonkarahisar’da yoğun kar yağışının ardından güneş açtı

Afyonkarahisar’da gece saatlerinde başlayan ve sabah saatlerinde de aralıklarla devam eden yoğun kar yağışının ardından güneş açtı.
Afyonkarahisar’da gece saatlerinde başlayan ve 15 dakika süren kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Sabah saatlerinde de de ara ara yağan kar yağışı öğle saatlerinde etkisini yitirirken, bir süreliğine vatandaşlar kar yağışından korunmak için evlerinin ve işyerlerinin yolunu tuttu. Bu mevsimde yağan kar yağışına sevinen vatandaşlar, özellikle mahsullerdeki verimin artması için bol yağmurun yağması gerektiğini belirttiler.
Kar yağışının hemen ardından güneşin açtığı kentte, hafta boyunca ara ara kar yağışının ve yağmurun etkili olacağı tahmini yapılıyor.

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