Afyonkarahisar’da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106’ıncı yıl dönümü törenle kutlandı

Afyonkarahisar’da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106’ıncı yıl dönümü dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

Kocatepe Asri Mezarlığı içerisinde bulunan Hava Şehitliğinde gerçekleştirilen anma töreninde Vali Gökmen Çiçek, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp, Belediye Başkan Mehmet Zeybek ve Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Şube Başkanı Emre Öztürk tarafından şehitliğe çelenkler sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından askeri manga tarafından saygı atışı yapıldı. Törende Öğretmen Üsteğmen Gülsün Kılıç Akın tarafından 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin askeri ve stratejik önemini içeren bir konuşma yapıldı.

Ardından Vali Gökmen Çiçek Şehitlik Özel Defteri’ni imzaladı. Din görevlileri Osman Aykan ve Veysel Yüksel tarafından Kur’anı Kerim tilavetinin sunulması ve İl Müftüsü Sinan Kazancı’nın ettiği duanın sonrasında şehitlikler ziyaret edildi. Vali Gökmen Çiçek ile protokol üyeleri kahraman şehitlerin kabirlerine karanfiller bıraktı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.