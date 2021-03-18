Afyonkarahisar şehidinin ikiz kızlarına 'Devlet Övünç' madalyası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Türkiye genelinde 81 ilde eş zamanlı başlatılan Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcihi Töreni’nde Vali Gökmen Çiçek, Afyonkarahisar’dan Jandarma Uzman Çavuş İbrahim Çetin’in ikiz kızları ile 3 malul gaziye madalyalarını takdim etti.

Törende konuşan Vali Çiçek, ne yapılırsa yapılsın şehitlerin hakkının ödenemeyeceğini belirterek, “Kahramanlarımızın değerli aileleri bugün sizlerle bir arada olmak benim için büyük bir onur ve gurur. Gerçekten ne kadar yan yana da olsak, beraber de olsak size her hitap edişimde ayrı bir heyecanla karşılaşıyorum. Bugün de aynı duygular içerisindeyiz. Gerçekten bizler ne yapsak sizlerin hakkını ödeyemeyiz. Allah hem şehitlerimizin hem de gazilerimizin öbür dünyada inşallah bizler için şefaatçi olmalarına bizi layık eder. İnşallah sizlere, evlatlarınıza, gazilerimize layık oluruz. İnşallah şehit Çetin’in bizlere emaneti Nehir ile Yağmur’u utandırmayız. Onlara layık oluruz. Tüm kahramanlarımız bu millet için, bu vatan için çok büyük işler yaptılar. Şimdi en başta ben burada rahatça valilik yapıyorsam, huzurla bu topraklar oturuyorsak şehit ve gazilerimizin fedakârlıkları sayesindedir. Şehitlerimiz ölümsüzler ve her daim bizimleler” dedi.

Vali Çiçek’in konuşmasının ardından şehit Çetin adına ikiz kızları Yağmur ve Nehir Çetin’e, Malul Gazi Jandarma Er Lokman Kurt, Malul Gazi Piyade Sözleşmeli Er Hasan Bal ve Malul Gazi Jandarma Uzman Çavuş Salih Yorgancı’ya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tevdi edilen madalya ve beratları verildi.

Törene Vali Çiçek ve eşi Sümeyra Çiçek’in yanı sıra İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp ve eşi Fatma Alp, Vali Yardımcısı Mehmet Keklik ve eşi Zehra Keklik, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Yümnü, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı Emre Öztürk, Madalya ve berat takdim edilecek Gaziler ve şehit aileleri katıldı.

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