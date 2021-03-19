Bakan Soylu şehit babası ile telefonda görüştü Vali Gökmen Çiçek Şehit ailesini ziyaret etti

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek geçtiğimiz ay yaşanan helikopter kazasında şehit düşen Astsubay Kıdemli Çavuş Şükrü Karadirek’in ailesini ziyaret etti. Ziyarette İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’da şehit babası İbrahim Karadirek’i telefonla arayarak taziyelerini iletti.

Vali Gökmen Çiçek, Bitlis’in Tatvan ilçesine bağlı Çekmece köyü kırsalında askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit düşen Astsubay Kıdemli Çavuş Şükrü Karadirek’in ailesini ziyaret etti. En kıymetli varlıklarını şehit veren aileye tekrar taziye dileklerini ileten Vali Çiçek, “Ne yapsak hakkınız ödenmez. Bugün burada rahat içinde yaşayıp nefes alabiliyorsak, bu kahraman şehitlerimiz sayesindedir” şeklinde konuştu.

Vali Gökmen Çiçek, Şehit Şükrü Karadirek’in babası İbrahim Karadirek’e Türk Bayrağı ve Kur’anı Kerim takdim ederken ziyarette şehit babası İbrahim Karadirek’i İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştürdü. Bakan Soylu, şehit babasına hem taziyelerini iletti, hem de yanınızdayız mesajı verdi.

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