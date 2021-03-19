Devrilen tırdan tonlarca fayans tarlaya savruldu

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde kontrolden çıkan fayans yüklü tır yol kenarındaki refüje devrildi. Ölen ya da yaralanan olmadığı kazada, tırın dorsesindeki tonlarca fayans yola savruldu.

Kaza, Emirdağ Bolvadin karayolunun Kemerkaya köyü Avdan mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi belirlenemeyen 33 ADL 430 plakalı fayans yüklü tır Avdan mevkiine geldiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Tır yol kenarındaki refüje girerek devrildi. Yan yatan tırdan savrulan fayanslar ise tarlaya savruldu. Ölen ya da yaralanın olmadığı kazada ciddi miktarda maddi hasar meydana geldi.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

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