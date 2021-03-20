Efes’ten sonra en önemli şehir olarak kabul edilen Apemeia’da kurtarma kazısı sürüyor 2017 yılından bu yana devam eden kazı çalışmalarında tiyatro açığa çıkmaya başladı Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya: “Apemeia, Dinar’a turizm açısından büyük bir zenginlik katacak”

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Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde tarihi M.Ö. 8. yüzyıla kadar dayanan Apameia Antik Kenti’nde başlatılan kaza çalışmaları devam ederken, Helenistik dönemde Efes Antik Kenti'nden sonraki en önemli şehir olarak kabul edilen Apemeia’daki 7 bin kişilik olduğu tahmin edilen antik tiyatronun önemli bir kısmı gün yüzüne çıkarıldı.

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