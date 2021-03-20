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Efes’ten sonra en önemli şehir olarak kabul edilen Apemeia’da kurtarma kazısı sürüyor 2017 yılından bu yana devam eden kazı çalışmalarında tiyatro açığa çıkmaya başladı Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya: “Apemeia, Dinar’a turizm açısından büyük bir zenginlik katacak”

İHA

Efes’ten sonra en önemli şehir olarak kabul edilen Apemeia’da kurtarma kazısı sürüyor 2017 yılından bu yana devam eden kazı çalışmalarında tiyatro açığa çıkmaya başladı Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya: “Apemeia, Dinar’a turizm açısından büyük bir zenginlik katacak”

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde tarihi M.Ö. 8. yüzyıla kadar dayanan Apameia Antik Kenti’nde başlatılan kaza çalışmaları devam ederken, Helenistik dönemde Efes Antik Kenti'nden sonraki en önemli şehir olarak kabul edilen Apemeia’daki 7 bin kişilik olduğu tahmin edilen antik tiyatronun önemli bir kısmı gün yüzüne çıkarıldı.

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