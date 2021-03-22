Afyonkarahisar Belediyesi 195 günde battı çıktı yapacağı sözünü verdi

Afyonkarahisar Belediyesi şehir trafiğini rahatlatma adına iddialı bir proje ortaya atarken, Karayolları Kavşağı’na 195 günde battı çıktı yapımı için ihaleye çıkacağını açıkladı.
Afyonkarahisar Belediyesi, şehir trafiğini rahatlatma adına Karayolları Kavşağı’na yapacağı alt geçidin ihalesine çıkıyor. Belediye Başkanı Mehmet Zeybek’in talimatıyla 2 Nisan Cuma günü saat 10.30’da hizmet binasında ihalesi yapılacak projenin 195 günde tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulması planlanıyor. Başkan Zeybek, hayata geçecek projeyle birlikte bölgedeki trafik yoğunluğunu rahatlatmayı hedeflediklerini açıkladı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
-
Soru Bankası
-
Gastro
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.