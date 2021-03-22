Ellerindeki 22 parça tarihi eseri satmaya çalışan iki şahsı jandarma yakaladı

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde ellerindeki 22 parça tarihi eseri satmaya çalışan iki şahıs jandarma tarafından yakalandı.
Olay, Dinar ilçe merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.A. ve B.G., isimli şahısların elinde tarihi eser niteliği taşıyan kandil ve sikkelerin bulunduğu, bu eşyaları satmak için Sinanpaşa ilçesine gelecekleri yönünde bilgi alan jandarma ekipleri harekete geçti. Şahısların kullandığı aracı ilçe girişinde gerekli güvenlik önlemlerini alarak durduran ekipler şüphelilerin üst ve araç aramasında 3 adet kandil ve 19 adet gümüş sikke ele geçirdi. Operasyonunda ardından B.A. ve B.G., isimli şahıslar gözaltına alındı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.