Bolvadin’de trafik kazası: 2 yaralı Kavşakta çarpışan otomobillerden birisi savrularak binanın duvarına çarparak durabildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bolvadin’de trafik kazası: 2 yaralı Kavşakta çarpışan otomobillerden birisi savrularak binanın duvarına çarparak durabildi

İHA

Bolvadin’de trafik kazası: 2 yaralı Kavşakta çarpışan otomobillerden birisi savrularak binanın duvarına çarparak durabildi

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında çarpışan iki otomobilden birisi savrularak yol kenarındaki binanın duvarına çarparak durabildi. Kazada iki kişi yaralandı.
Kaza, Bolvadin ilçesine bağlı Dişli Beldesi Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.G., (65) idaresindeki 35 DC 4416 plakalı otomobil K.D., (43) yönetimindeki 03 ABE 010 plakalı otomobil ile kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrularak yoldan çıkan otomobillerden birisi yol kenarındaki binanın duvarına çarparak durabildi. Kaza sonrası her iki araç sürücüsüde yaralanırken, yaralılar çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansları ile hastaneye kaldırıldı.
Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Afyonkarahisar’da endişe veren kuraklık Kentin en önemli içme suyu barajında doluluk oranı yüzde 12’lere kadar düştü Kent için tehlike çanları çalmaya başladı
YEREL HABERLER Afyonkarahisar’da endişe veren kuraklık Kentin en ...
YÖKDİL sınavlarına girecek adaylar için nüfus müdürlükleri hafta sonu açık olacak
YEREL HABERLER YÖKDİL sınavlarına girecek adaylar için nüfus ...
Ellerindeki 22 parça tarihi eseri satmaya çalışan iki şahsı jandarma yakaladı
YEREL HABERLER Ellerindeki 22 parça tarihi eseri satmaya çalışan iki ...
Bu ilçede 6 milyon tavuk, 5 bin insan yaşıyor Başmakçı'da kişi başına yaklaşık bin 200 tavuk düşüyor
YEREL HABERLER Bu ilçede 6 milyon tavuk, 5 bin insan ...
Kamyonetin altına sıkışan kediyi itfaiye ekibi kurtardı
YEREL HABERLER Kamyonetin altına sıkışan kediyi itfaiye ekibi ...
Afyonkarahisar Belediyesi 195 günde battı çıktı yapacağı sözünü verdi
YEREL HABERLER Afyonkarahisar Belediyesi 195 günde battı çıktı ...
İscehisarspor ilk antrenmanına çıktı
YEREL HABERLER İscehisarspor ilk antrenmanına çıktı
Kazada parçalanan otomobilini olay yerinde bırakıp kaçtı
YEREL HABERLER Kazada parçalanan otomobilini olay yerinde bırakıp ...
Down sendromlu çocukların becerilerini ortaya çıkarıyorlar Down sendromlu çocuklara özel eğitim
YEREL HABERLER Down sendromlu çocukların becerilerini ortaya ...
Bir ton atık kağıt toplayıp hayvanlara can oldular
YEREL HABERLER Bir ton atık kağıt toplayıp hayvanlara can oldular