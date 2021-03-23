Afyonkarahisar-Antalya karayolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı 40 dakikadan bu yana kapalı olan yolun açılması için çalışmalar sürüyor

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AfyonkarahisarAntalya karayolu Damlalı boğazı kar yağışı nedeniyle trafiğe kapandı.

Kentte akşam saatlerinde aniden başlayan ve ilerleyen saatlerde etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. AfyonkarahisarAntalya karayolunun 30. kilometresi Damlalı boğazında kar nedeniyle duble yolun bir şeridi tek yönlü olarak ulaşıma kapandı. Yolda kilometrelerce araç kuyrukları oluştu. Karayolları ekipleri, trafik polisleri ile jandarma yolun tekrar ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Yolda ayrıca maddi hasarlı kazalarda olduğu öğrenildi. Karayolu yaklaşık 40 dakikadan bu yanan ulaşıma kapalı durumda.

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