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Kar ve soğuk havaya rağmen bisiklet tutkusundan vazgeçmedi Karlı havada bile bisikletini bırakmayan genci görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi

İHA

Kar ve soğuk havaya rağmen bisiklet tutkusundan vazgeçmedi Karlı havada bile bisikletini bırakmayan genci görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi

Kar kalınlığının yer yer 12 santimetre olarak ölçüldüğü Afyonkarahisar'da yollardaki kar ve soğuk havaya rağmen bisikletine binmeye devam eden genci görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Afyonkarahisar’da dün akşam saatlerinde başlayan ve gece boyu devam eden yağış kar yağışı sonrası kent beyaz örtü ile kaplandı. Kar yağışına rağmen bisiklet tutkusundan vazgeçemeyen 29 yaşındaki Uğur Kavak isimli genci kar ve soğuk havaya rağmen yolda bisiklet ile görenler ise hayretler içinde kaldı. Karlı havanın bisiklete binmesine engel olamayacağını söyleyen Kavak, “Ben üşümüyorum, alışkanlıkta var. Spor olarak bisikleti tercih ettiğimiz için gideceğimiz her yere bisiklet ile gidiyorum. Bisiklet ile düzenli olarak spor yapıyorum, alışverişlerimi de bisiklet ile yapıyorum. Bisikletten yana güvenlik konusunda bir sıkıntım yok, yol kenarlarından gelip gidiyorum. Yaz kış sürekli bisiklet üstündeyim. Aracım var, ama aracımız değil bisikletimiz tercih ediyorum. Bisikletimde de kar lastiği var. Frenlerde iyi olduğu müddetçe sıkıntı yok. Kar engel olamaz bana, bisiklete binmeye devam” diye konuştu.

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