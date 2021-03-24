Aniden bastıran kar yağışında köy yolunda mahsur kaldılar Karlı yolda mahsur kalan 4 araç iş makineleri ile kurtarıldı

Merkel itiraf etti: Benim hatam!

Altın fiyatları haftasonu ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Afyonkarahisar’ın Çay ilçesine kar yağışı dolayısı ile köy yolunda mahsur kalan 4 araç ve içerisindeki vatandaşlar jandarma ve İl Özel İdaresine bağlı ekipler tarafından kurtarıldı.

Olay, Karamık köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde Karamık köyünden Isparta Yalvaç’a bağlı Sağırköyü’ne gitmek için yola çıkan 4 araç kar yağışının bastırması ile kapanan yolda mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve İl Özel İdaresi’ne bağlı ekipler sevk edildi. Bölgeye giden ekipler içerisinde çok sayıda vatandaşın olduğu 4 aracı iş makineleri yardımı ile kurtardı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.