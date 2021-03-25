Şuhut'ta "Etkili İletişim" semineri

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Afyonkarahisar'ın Şuhut Kadın Kültür Evi'nde, kadınlara yönelik seminerler devam ediyor.

Şuhut Kadın Kültür Evi'nde, Rehber Öğretmeni Nezire Gülenç tarafından kadınlara yönelik kendini açmak, kendini doğru ifade etmek, karşımızdakini etkin ve ilgili konu kapsamında "Etkili iletişim" konulu seminer düzenlendi. Seminer soru cevap şeklinde devam etti.

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