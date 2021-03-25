Şuhut'ta "Etkili İletişim" semineri

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şuhut'ta "Etkili İletişim" semineri

İHA

Şuhut'ta "Etkili İletişim" semineri

Afyonkarahisar'ın Şuhut Kadın Kültür Evi'nde, kadınlara yönelik seminerler devam ediyor.
Şuhut Kadın Kültür Evi'nde, Rehber Öğretmeni Nezire Gülenç tarafından kadınlara yönelik kendini açmak, kendini doğru ifade etmek, karşımızdakini etkin ve ilgili konu kapsamında "Etkili iletişim" konulu seminer düzenlendi. Seminer soru cevap şeklinde devam etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şuhut'ta lokantalar denetlendi
YEREL HABERLER Şuhut'ta lokantalar denetlendi
Afyonkarahisar’da yağan kar sevindirdi Kentte kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu Vatandaş kar yağışıyla barajların dolmasını bekliyor
YEREL HABERLER Afyonkarahisar’da yağan kar sevindirdi Kentte kar ...
Afyonkarahisar’da faciadan dönüldü Alev alan dolmuştan yolcular son anda kurtuldu Dolmuşun lastik kısmında başlayan yangın aracı bir anda sardı
YEREL HABERLER Afyonkarahisar’da faciadan dönüldü Alev alan ...
Savcılık ‘çiğ köfte dürümünün' silah sayılmasını istedi Çiğ köfteci genci darp eden şahıs şimdi yandı Savcılık, acılı çiğ köfte getirdiği gerekçesi ile genci darp eden şahsın olayda gencin yüzüne fırlattığı çiğ köfte dürümünün silah sayılmasını istedi
YEREL HABERLER Savcılık ‘çiğ köfte dürümünün' silah sayılmasını ...
Narkotik polisi anne ve anne adaylarına uyuşturucu ile mücadeleyi anlattı
YEREL HABERLER Narkotik polisi anne ve anne adaylarına uyuşturucu ...
Misli.com 2. Lig: Afyonspor: 2 - Sancaktepe Belediye: 0
YEREL HABERLER Misli.com 2. Lig: Afyonspor: 2 - Sancaktepe Belediye: ...
Aniden bastıran kar yağışında köy yolunda mahsur kaldılar Karlı yolda mahsur kalan 4 araç iş makineleri ile kurtarıldı
YEREL HABERLER Aniden bastıran kar yağışında köy yolunda mahsur ...
Dinar'da deneme amaçlı kestane fidanı dikildi
YEREL HABERLER Dinar'da deneme amaçlı kestane fidanı dikildi
Kayan tanker bariyerleri yıkıp şarampolde askıda kaldı Yolun boş olması olası facianın önüne geçti
YEREL HABERLER Kayan tanker bariyerleri yıkıp şarampolde askıda ...
Kar ve soğuk havaya rağmen bisiklet tutkusundan vazgeçmedi Karlı havada bile bisikletini bırakmayan genci görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi
YEREL HABERLER Kar ve soğuk havaya rağmen bisiklet tutkusundan ...
Brezilya ve Güney Afrika tipi mutasyonlu virüslü hastalar KYK yurtlarında izole edilecek
YEREL HABERLER Brezilya ve Güney Afrika tipi mutasyonlu virüslü ...
Yalancı bahara aldanıp çiçek açan ağaçlar kar altında kaldı Afyonkarahisar’da kötü hava şartları hayatı olumsuz etkiliyor
YEREL HABERLER Yalancı bahara aldanıp çiçek açan ağaçlar kar altında ...
Afyonkarahisar'da servis otobüsü devrildi: 10 yaralı Yoğun kar yağışının ardından buz pistine dönen yollar adeta kazalara davetiye çıkardı
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'da servis otobüsü devrildi: 10 ...
Kaza sonrası polisi ‘Rektörün şoförüyüm’ diyerek baskı altına almaya çalıştı Kaza yapan sürücünün yerine gösterilen kişiyi polis kabul etmeyince yakınları bakın ne yaptı?
YEREL HABERLER Kaza sonrası polisi ‘Rektörün şoförüyüm’ diyerek ...
Afyonkarahisar-Antalya karayolu 2 saatin sonunda ulaşıma açıldı
YEREL HABERLER Afyonkarahisar-Antalya karayolu 2 saatin sonunda ...
Afyonkarahisar-Antalya karayolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı 40 dakikadan bu yana kapalı olan yolun açılması için çalışmalar sürüyor
YEREL HABERLER Afyonkarahisar-Antalya karayolu kar nedeniyle ulaşıma ...
Çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu
YEREL HABERLER Çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu
Çalınan motosikletini sosyal medyadan aramaya başladı
YEREL HABERLER Çalınan motosikletini sosyal medyadan aramaya başladı
İlkbahar meyveleri tezgahlarda yerini aldı Çilek, kivi ve muz pazarı renklendirdi
YEREL HABERLER İlkbahar meyveleri tezgahlarda yerini aldı Çilek, ...
Efsanelere konu olan Suçıkan Şelalesi Mitolojide Kral Midas ve Marsiyas efsanelerine konu olan şelale pandeminin bitmesini dört gözle bekliyor Göletteki çok sayıda kaz, ördek ve balıklar adeta görsel bir şölen oluşturuyor
YEREL HABERLER Efsanelere konu olan Suçıkan Şelalesi Mitolojide Kral ...
Asker adayları pazar esnafını ziyaret edip oyun havası oynadı
YEREL HABERLER Asker adayları pazar esnafını ziyaret edip oyun ...
Bolvadin’de trafik kazası: 2 yaralı Kavşakta çarpışan otomobillerden birisi savrularak binanın duvarına çarparak durabildi
YEREL HABERLER Bolvadin’de trafik kazası: 2 yaralı Kavşakta çarpışan ...