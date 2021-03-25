Çiğ köftenin silah sayılmasına neden olan darp olayının yaşandığı dükkanın sahibi İHA’ya konuştu: “İddianameyi görünce şok olduk, çiğ köftenin silah olarak sayılabileceğini hiç düşünmemiştik” “Yıllardır bu sektördeyiz ama çok şaşırdık”

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Afyonkarahisar’da çalışanı acılı getirdiği çiğ köfte meselesi yüzünden müşteri tarafından feci şekilde darp edilen dükkan sahibi olayda fırlatılan çiğ köfte dürümünün silah sayılması ile ilgili olarak, “İddianameyi görünce şok olduk. Çiğ köftenin silah olarak sayılabileceğini hiç düşünmemiştik, yıllardır bu sektördeyiz. Türk adaleti neye karar veriyorsa saygımız sonsuz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.