Yeni sağlık ocağı hizmete başladı

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Afyonkarahisar Devlet Hastanesi arkasına açılan yeni Aile Sağlığı Merkezi (ASM) vatandaşlara hizmet veremeye başladı.

Cumhuriyet mahallesi, Bahçeşehir caddesi üzerinde hizmete giren 15 numaralı ASM’de, bebek İzlem ve Aşı Odası, Gebe İzlem ve Üreme Sağlığı Odası, Tıbbi Müdahale Odası ile EbeHemşire Odası bulunuyor. Doktor Nihal Yerlikaya ile Dr. Dilek Aktaş’ın hekimliğini yaptığı ASM'nin Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’nin yükünü azaltması planlanıyor.

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