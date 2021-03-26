Kar nedeniyle kayan kamyonet su kanalına düştü Su kanalına düşen kamyonette 1 kişi yaralandı

Karabük ve Zonguldak'ta kar yağışı etkili oluyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde aşırı kar yağışı sonucu kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet su kanalına düştü.

Kaza, İhsaniye ilçesi Ablak köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.E., yönetimindeki 26 VN 352 plakalı kamyonet kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki su kanalına düştü. Kazada kamyonette yolcu olarak bulunan H.D., isimli şahıs yaralandı. Yaralı olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza sonrası jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.