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Kar yağışı sonrası güneşli havayı gören kendini sokağa attı Vatandaşlar kentte park, bahçe ve mesirelik alanları doldurdu

İHA

Kar yağışı sonrası güneşli havayı gören kendini sokağa attı Vatandaşlar kentte park, bahçe ve mesirelik alanları doldurdu

Afyonkarahisar’da hafta içi yağan kar yağışı sonrası güneşin açması ile vatandaşlar park, bahçe ve mesirelik alanlara akın ederek, güneşli havanın tadını çıkardı.
Kentte hafta içi 3 gün süren kar yağışının ardından soğuk hava yerini güneşli havaya bıraktı. Yağış ile birlikte ‘0’ derecelerin altına düşen hava sıcaklıkları ise güneşin açması ile yükseldi. Sıcak havayı gören vatandaşlar ise adeta kendilerini sokağa atarak, park, bahçe mesirelik alanlara akın etti. Vatandaşlar özelikle pandemi döneminde evlerde çok kaldıklarını ve hava soğuyunca iyice içeri kapandıklarını belirterek, güneşi görünce de soluğu dışarda aldıklarını ifade ettiler.
Öte yandan, meteorolojik tahminlere göre hava sıcaklıklarının bugünden başlayarak artarak devam edeceği öğrenildi.

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