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Yönlerini tarihin içinde aradılar 3 bin yıllık Frig Vadisi'nde harita yardımı ile yön bulmak için zamana karşı amansız mücadele verdiler

İHA

Yönlerini tarihin içinde aradılar 3 bin yıllık Frig Vadisi'nde harita yardımı ile yön bulmak için zamana karşı amansız mücadele verdiler

3 bin tarihi Frig Vadisi'nin Afyonkarahisar’ın İhsaniye sınırları içerisinde kalan kısmında Türkiye Oryantiring Federasyonu’nun tarafından 14 Yaş Altı Kademe Yarışması yapıldı. Gerçekleştirilen etkinliğe 600 sporcu katılırken, sporcular harita yardımı ile yön bulmak için zamana karşı amansız bir mücadele verdi.
Afyonkarahisar, Kütahya ve Eskişehir sınırları içerisinde yer alan tarihi Frig Vadisi oryantiring (harita yardımı ile yön bulmayı içeren, zamana karşı yapılan bir spor) yarışmasına ev sahipliği yaptı. İhsaniye ilçesine bağlı Ayazini köyünde 58 farklı kentte ve 48 spor kulübünden 600 sporcunun katıldığı etkinlik, bölgede geniş katılımlı yarışmalardan birisi olma yönünden de ilklerden birisi oldu.
Etkinlikle ilgili açıklamalarda bulunan Oryantiring Federasyonu Başkanı Hacer Akyüz, Ayazini bölgesinin oryantiring için tam istedikleri gibi bir alana sahip olduğunu kaydederek, “Bu bölgede şu an için yaklaşık 2025 kulüpten gelen 600 civarında kayıtlı sporcumuz var. Ben ilk kez geliyorum bu bölgeye. Keşke daha evvel gelseydik diye düşündük. Çünkü tam bizim branşımıza göre sokak araları, tarihi eserler, mağaralar, şapeller daha önceki uygarlıklardaki yaşayan insanların burada yaşadıkları bölgede böyle bir organizasyon yapmak mükemmel. Vali Gökmen Çiçek beye özellikle teşekkür etmek istiyorum. Bize çok yardımcı oldu" dedi.

Madalya ve belgeleri protokol üyeleri takdim etti
Yarışlar kız, erkekler, yeni başlayan 10, 12 ve 14 yaş olmak üzere 8 kategoride yapıldı. Birinci günün ardından dereceye giren sporculara düzenlenen törenle madalya ve başarı belgeleri protokol tarafından takdim edildi. Müsabakaları Afyonkarahisar Vali Yardımcıları Dr. Mehmet Boztepe, Nurullah Kaya, İhsaniye Kaymakamı Semih Doğanoğlu, Oryantiring Federasyonu Başkanı Hacer Akyüz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci ile sporcuların velileri takip etti.

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