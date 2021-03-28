Afyonkarahisar'da Berat Kandili idrak edildi

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde ‘Berat Kandili’ dualarla ihya edildi. Kandil dolayısıyla camilere akın eden vatandaşlar gece geç saatlere kadar namaz kılıp Kur’anı Kerim okudu.

Ramazan ayının habercisi kabul edilen Beraat Kandili, Şuhut genelinde idrak edildi. Af ve mağfiret için ellerini semaya kaldıran müminler geçmiş günahlarının af edilmesi için Allah'a dua etti. Mübarek gece için düzenlenen organizasyonda Şuhut Müftülüğü Şube Müdürü Mustafa Gülmez tarafından günün anlam ve önemine binaen vaaz verildi. Kur'anı Kerim tilaveti ve ilahiler eşliğinde devam eden Berat Kandili programı vatandaşların namaz kılıp ibadet etmesi ile sona ererken, cami çıkışlarına ise cemaate çeşitli ikramlarda da bulunuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.