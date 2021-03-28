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Kuru meyve üreterek pandemi döneminde daha da büyüdüler Kuru meyvelerin hepsi bayanların elinden geçiyor

İHA

Kuru meyve üreterek pandemi döneminde daha da büyüdüler Kuru meyvelerin hepsi bayanların elinden geçiyor

Afyonkarahisar’da kuru meyve imalatı yapan bir firma pandemi döneminde işlerini daha da büyüterek yeni fabrikasını de hizmete açtı. Pandemi de daha da büyüyen fabrikada üretilen kuru meyvelerin hepsi bayanların elinden geçip paketlenerek sevkiyatı sağlanıyor.
Afyonkarahisar’da uzun yıllar pazarlarda kuru meyve satan ve daha sonra kuru meyveleri işleyerek 62 ilin kuru meyvelerini karşılayan Bahattin Uslu isimli girişimci pandemi döneminde birçok işletme küçülmeye giderken kurduğu yeni fabrikasıyla daha da büyüdü.
Birçok meyvenin kurusunu bu fabrikada işlediklerini kaydeden Uslu, “Burada kurur meyve çeşitleri olarak ilk önce bizim kaynağımız keçiboynuzu, iğde, hurma çeşitleri, kayısı kurusu, üzüm kurusu, hünnap, erik kurusu, vişne kurusu. Çeşitlerimiz bunlar Bunları üreticiden alıp işletmemizde eleme, seçme, yıkama ve paketleme işlemlerinden geçtikten sonra tüketici tedarikçisi toptancılarımıza sunuyoruz. Biz genelde 62 ildeki gıda toptancılarıyla çalışıyoruz” dedi.

"62 kente hizmet veriyoruz"
Fabrikada işlenen kuru meyvelerin tamamı bayan elinden geçerken çalışanların büyük bir çoğunluğunu da bayanlar oluşturuyor. Bayanlar sayesine bu günlere geldiklerini kaydeden Uslu, “Burada 52 bayan çalışanımız var, 26 tanede erkek arkadaşımız çalışıyor burada. Bayanlarımızın başarısı da biziz bu günlere getirmiş oldu. Hepsinden memnunum. Bunlar bizim üretme şeklimize göre hizmet vermekteler” diye konuştu.
Bir gün dahi işerinin başından ayrılmadan pandemi döneminde büyümeye gittikleri belirten Uslu, “Biz işimizden bir gün dahi ayrılmadık, işimizin başındaydık. Çok şükür bu ürünleri satarak kuru meyveleri satarak Afyon’da vergi sıralamasında 20. olduk. Bu ürünleri satarak sadece. Benim 5 yıldızlı otelim yok. Allaha şükür burayı yaptık ve bana 5 yıldızlı otelden değerli. Çünkü buradaki işçilerimiz faydalanıyor. Bizde kanaatkar bir tüccarız. Burada 62 ilimize hizmet veriyoruz” dedi.

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