Başarılı sporcular ödüllendirildi

Afyonkarahisar İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin, İscehisar Belediyesi olarak sporun bütün dallarına destek vereceklerini kaydetti.

İscehisar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen programda İscehisarspor Atletizm sporcularına kupa ve plaket verildi. İlçeyi ülke genelinde düzenlenen organizasyonlarda en iyi şekilde temsil ettikleri için atletizm takımı sporcularına teşekkür eden Başkan Şahin, “İscehisar Belediyesi olarak sporun bütün dallarına destek veriyoruz. Sizlerden daha güzel ve büyük başarılar bekliyoruz” dedi

Başkan Şahin, Alanya'da düzenlenen organizasyonda 1. olan Fatih Olak’a kupa, diğer sporculara plaket verdi.

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