Şuhut'ta yaya geçitlerinde 'kırmızı çizgimizi çekiyoruz' etkinliği

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sosyal medya hesabından yaptığı '30 Mart'ta kırmızı çizgimizi çekiyoruz' paylaşımının ardından Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde yaya geçitlerinde, yayalara öncelik için farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.

Şuhut'ta kavşak giriş ve çıkışlarıyla, yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlama, geçmek üzere olan yayalara durarak ilk geçiş hakkı verilme farkındalığı kapsamında '30 Mart'ta kırmızı çizgimizi çekiyoruz' etkinliği düzenlendi. Şuhut'ta dün gün boyunca yaya geçitlerinin sarı renkli şeriflerden bazılarını kırmızı renge boyandı.

Kırmızı çizgi uygulamasının tanıtımı ilçedeki okul önlerinde Şuhut Kaymakamı Erkan Kaçmaz, İl Emniyet Müdürü İbrahim Dağaslan, Şuhut İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hasan Yassıkaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Eroğlu ve öğrencilerin katılımıyla yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.