Gazeteci Özsoy 80 yıllık hayatını bu kitapta anlattı

– Afyonkarahisar’da yarım asırdan fazla yaklaşık 60 yıldır gazetecilik yapan Türkeli Gazetesi Yayın Danışmanı ve Basın Yayın Derneği Onursal Başkanı Hacı Hakkı Özsoy’un hatıralarını anlattığı “80 Yılı Aşan Bir Ömür’den notlar” isimli kitabı okuyucuları ile buluştu.

Afyonkarahisar'da uzun yıllar gazetecilik yapan Özsoy, Vali Gökmen Çiçek'i ziyaret ederek “80 Yılı Aşan Bir Ömür’den Notlar” isimli kitabını hediye etti. Basın camiasına büyük emekleri bulunan ve Afyonkarahisar'a bir çok eser kazandıran Özsoy'un hayatını anlatan bu kitabını elinden almaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Çiçek, ziyaretten duyduğu memnuniyetini kaydetti. 80 yıllık hayatı boyunca yaşadığı anılarını bu kitapta yayınlama fırsatı bulduğunu belirten Özsoy, kitapta 80 yıllık anılarının olduğunu vurguladı.

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