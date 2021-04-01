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(Düzeltme) 16 yaşındaki gence 5 saatlik dayak olayında savcı iddianameyi hazırladı Çıraklarını metal maşa ve ahşap sopa ile döven iki patron için savcı 4-14 yıl arasında değişen hapis cezası istedi

İHA

(Düzeltme) 16 yaşındaki gence 5 saatlik dayak olayında savcı iddianameyi hazırladı Çıraklarını metal maşa ve ahşap sopa ile döven iki patron için savcı 4-14 yıl arasında değişen hapis cezası istedi

Afyonkarahisar’da çırak olarak çalıştığı balıkçı dükkanında 200 TL’lik yevmiye meselesi yüzünden çıkan tartışmada patronları tarafından kapatıldığı dükkanda 5 saat boyunca ahşap sopa ve metal maşayla dövüldüğü öne sürülen 16 yaşındaki gencin darp olayı ile ilgili iddianame hazırlandı. Savcılık olayı gerçekleştirilen şüphelilerin 414 yıl arasında değişen hapis cezaları ile cezalandırılmasını istedi.
Olay, geçtiğimiz 7 Mart tarihinde Güvenevler Mahallesi kapalı pazar yerindeki bir balıkçı dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, Ş.C.K., (16) yevmiyeci olarak çalıştığı balıkçı dükkanın sahipleri Akif A., (34) Ali S., (29) ile telefonda konuşarak 200 TL’lik alacağını almak için anlaştığı şahısların dükkanına gitti. Burada patronları tarafından o günde çalışması istenen S.C.K., yevmiye hesabı ile çalıştı. Akşam saatlerinde ise taraflar arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma yaşanınca iş yeri sahipleri Ş.C.K.’yı iş yerine kapatarak sopa ve demir çubuklar ile dövmeye başladı. Şahıslar ardından gencin sadece iç çamaşırları kalacak şekilde kıyafetlerini de soyarak dövmeye devam etti. Şahıslar yaklaşık 5 saat boyunca genci dövdü. Genç 5 saatin sonunda ise şahıslara yalvararak elini yüzünü yıkamak için tuvalete gitme bahanesi ile izin alınca bir fırsatını bularak dışarı kaçtı. Yoldan geçenlerden yardım isteyerek bir sitenin güvenlik görevlisine sığınan Ş.C.K., ardından güvenlik görevlisinin haber vermesi ile olay yerine çağrılan 112 Acil servis ambulansı ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şüpheliler genci hırsızlık yaptıkları için dövdüklerini iddia etti!
Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri şüphelileri yaptıkları çalışmanın ardından kent merkezinde düzenledikleri operasyonla yakaladı. Karakolda ifadelere alınan Akif A., Ali S.’nin olayı kabul ederek genci odun, paspas sapı ile dövdüklerini itiraf ettiler. Şahıslar genci darp etmelerine gerekçe olarak ise Akif A.’nın kendisine ait aracı diğer çalışan Y.A., ile izinsiz götürdükleri ve torpido gözünde bulunan 4 bin TL’yi Ş.C.K.’nın çaldığı için yaptıklarını söylediler. Şahıslar ayrıca parayı Ş.C.K.’nın üstünde bulduklarını ve kendisini bunun üzerine darp ettiklerini itiraf ettiler.

Şahısların yargılanmalarına önümüzdeki günlerde başlanacak
Olayın ardından cumhuriyet savcılığı tarafından hazırlanan iddianame Afyonkarahisar Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek, ‘cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan dava açıldı. Davada tutuklu sanık Akif A., ile adli kontrol şartı ile serbest bırakılan Ali S.’nin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

Metal maşa ile ahşap fırça sapı silah sayıldı
İddianamede S.C.K.’nın dayak yediği süre güvenlik kameraları kayıtlarına da geçerken, ayrıca olayda S.C.K.’nın darp edildiği ve silah olarak sayılan metal maşa ile ahşap fırça sapının da adli emanette olduğu öğrenildi.
Afyonkarahisar Adli Tıp Şube Müdürlüğü raporuna göre ise S.C.K.’nın vücudunun değişik yerlerinden çok sayıda darbe ile yaralandığı doğrulandı.

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