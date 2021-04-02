Şuhut'ta tandır yangını

Lenfoma ile mücadele eden oyuncudan açıklama

Tünel inşaatında bulundu... "Avrupa'da böyle bir yer yok"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde bir tandır evinde çıkan yangın çevreye sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Şuhut ilçesine bağlı İcikli köyünde Bilal Gökçe'ye ait tandırda, ekmek yapıldıktan sonra kalan külden yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa bir süre içerisinde söndürülerek köy evlerine sıçraması engellendi. Tandır yangını köy halkını büyük bir korku içinde bırakırken, itfaiye ekiplerinin başarılı çalışmaları ise alevlerin çevredeki köy evlerine sıçramaması sevindirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.