Asırlık at arabacılık can çekişiyor Bir zamanların nakliye aracı şimdilerde ilgi görmüyor

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde 80’li yıllarda altın çağını yaşayan at arabacılar yeterli müşteri bulamadıkları için zor günler yaşıyor. Sayıları 5’e kadar düşen at arabacılar bugünlerde pazarlarda alış veriş yapanların Pazar sepetlerini ve inşaat malzemeleri taşıyor.

Dinar ilçesinde taşıma alanında motorlu taşıtların olmadığı dönemlerde altın dönemini yaşayan, özellikle ilçede pazarın kurulduğu Salı günleri ev kadınlarının pazar sepetlerini evlerine kadar götürmeleri nedeniyle ilgi gören ve yine inşaatlara inşaat malzemeleri taşıyan at arabacılar yok olmak üzere.

Kış günleri hasta olmamak için büyük bir çaba sarf ettiklerini kaydeden 60 yaşındaki Ethem Acar isimli at arabacı, “Sayımız 5’e düştü, ama iş arayan 23 kişi oluyoruz. Soğuk kış günlerinde hasta olmamak için adeta savaş veriyoruz. Görüyorsunuz yazın sıcağında, kışın soğuğu yağmuru, karı ve çamurun da sokaktayız. Yağmur kar tepemize yağıyor. İki arkadaşımız üşütüp hasta oldukları için işe çıkamadılar” diye konuştu.



Siftah edemediğimiz çok gün oluyor

Çoğu kez siftah edemeden evlerine gittiklerini belirten başka bir at arabacı Tahsin Üresin ise, “Arabaya koştuğumuz atlara her gün saman yem veriyoruz. Hayvan yemese çalışamaz. Para kazanamıyoruz. Saman ve yemi veresiye alamıyoruz. Eve ekmek götürmek zorundayız. Bu kış gününde iş beklerken, sığınacak bizi soğuktan, sıcaktan koruyacak bir baraka istiyoruz. Dayanacak gücümüz kalmadı” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.