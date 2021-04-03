Domuz sürüleri ovaya indi, bölge halkı korkuyla yaşıyor

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesi Çölovası bölgesinde tarım arazilerine onlarca domuz sürüsünün inmesi çiftçileri ve köylüleri tedirgin ediyor.

Dinar ilçesinde önemli ölçüde patates üretimin yapıldığı Çölovası bölgesine son günlerde somuz sürülerinin inmesi vatandaşları tedirgin ediyor. Ekili tarım arazilerinde görülen domuz sürüleri mahsullere ciddi oranda zarar veriyor.

Çölovası’nda bulunan Haydarlı Belde Belediye Başkanı Duygu Peker, çiftçilere ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşların son derece tedirgin olduğunu belirterek, “En kısa zamanda konuyu yetkili ilgili yerlere ileteceğim. Maddi zarardan ziyade bölge halkı üzerinde baskı ve korku var. Kasabanın yanına kadar geldiler çok kalabalık halde geziyorlar. Gece gördüğümde ben bile tedirgin oldum. Bölgede tarım ve hayvancılık var üretici tedirgin, hayvan otlatanlar tedirgin” dedi.

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