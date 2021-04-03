Çocuklar için yapıldı, köpekler kullanıyor Parkı onlarca köpek istila etti

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Afyonkarahisar’da onlarca köpeğin çocuk oyun parkını işgal etmesinin ardından mahalle halkı sesini belediyeye sosyal medya üzerinden paylaştığı fotoğraflarla duyurmaya çalıştı.

Afyonkarahisar’ın en büyük mahallelerinden Selçuklu Mahallesi Kale Parkı’nı her gün onlarca köpek istila etmeye başladı. Korku içerisinde yaşayan mahalleli dışarı dahi çıkamadıklarını can güvenliklerinin olmadığını belirterek Afyonkarahisar Belediyesi’nin konuya el atmasını istedi.

Mahalle sakinlerinin sabah işe giderken büyük sıkıntı yaşadıklarını dile getiren vatandaşlar, parkı çocuklardan çok başıboş köpeklerin kullandığını ifade ettiler. Vatandaşın paylaşımı sosyal medyada kısa süre büyük destek gördü.

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